寶聲6480萬購獅子石道項目舖一統業權

料較強拍慳1200萬

上述物業為獅子石道73及75號舊樓，資料顯示，寶聲上月中以6480萬元購入獅子石道73號地舖連閣樓，而今年中該集團亦以5800萬元收購獅子石道75號地舖連閣樓，合共約1.228億元。資料顯示，項目去年批出強拍令，當時底價約2.23億元，若按照業權比例計算，估計最新購入的獅子石道73號地舖連閣樓，可節省約360萬元，而獅子石道75號地舖連閣樓則可節省近900萬元。

上述獅子石道73 至75號，地盤面積約2812方呎，可建樓面2.5 萬方呎，去年11月以底價逾2.23億元進行強拍，較2018年申請時的估值約1.52億元高出約47%。項目去年流拍後，寶聲集團董事長陳燿璋曾指，項目底價太高，土地審裁處設定底價時未有考慮大市調整幅度，尤其舖位估值不合理，認為項目底價應定於約1.7億至1.8億元才見合理水平。