富達Neil Cable：歐疫情反利數據中心
文章日期：2021年12月9日
【明報專訊】富達國際歐洲房地產投資管理主管 Neil Cable（圖）表示，房地產專家過去習慣假設某類物業長期作為指定用途、出租予某類租戶，例如倫敦優質寫字樓目標租戶便是國際金融機構，業主只需要投資於優化該物業便可以，原因是城市居民生活方式不變，繼續在寫字樓上班、在商店購物，而貨物在工廠生產後便繼續儲存於倉庫內。
網購在家工作令寫字樓需求降
Cable表示，問題是城市居民近年生活方式已經出現明顯變化，例如傾向上網、而非到店舖購物，因此大型倉庫以及送貨隊伍成為「新零售」模式，現在值得思考的問題是：「雖然在家工作並非新興趨勢，在疫情前已經以年率4%至5%增長，但疫情的確加快該趨勢的發展，這會否令寫字樓需求帶來結構性下降呢？」
人口老化 增休閒醫療設施需求
隨着愈來愈多歐洲城市居民應用新科技，Cable認為，這不止改變他們的購物方式及溝通習慣，當他們愈來愈多留在家中以Zoom等即時視像通訊軟件與外界交流，這會增加可以可靠及有效傳遞數據的城市數據中心需求。
另外，Cable指出，隨着全球城市人口老化，也會增加對不同休閒、運動及醫療設施需求，相關房地產項目因此亦值得留意。
[名人樓市論壇]
按揭計算機