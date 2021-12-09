富達Neil Cable：歐疫情反利數據中心

網購在家工作令寫字樓需求降

Cable表示，問題是城市居民近年生活方式已經出現明顯變化，例如傾向上網、而非到店舖購物，因此大型倉庫以及送貨隊伍成為「新零售」模式，現在值得思考的問題是：「雖然在家工作並非新興趨勢，在疫情前已經以年率4%至5%增長，但疫情的確加快該趨勢的發展，這會否令寫字樓需求帶來結構性下降呢？」

人口老化 增休閒醫療設施需求

隨着愈來愈多歐洲城市居民應用新科技，Cable認為，這不止改變他們的購物方式及溝通習慣，當他們愈來愈多留在家中以Zoom等即時視像通訊軟件與外界交流，這會增加可以可靠及有效傳遞數據的城市數據中心需求。

另外，Cable指出，隨着全球城市人口老化，也會增加對不同休閒、運動及醫療設施需求，相關房地產項目因此亦值得留意。

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