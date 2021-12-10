首11月辣稅破百億 超去年全年近兩成

統計稅務局公布數字，今年首11個月涉SSD、BSD及DSD成交分別錄354、844及3403宗，較去年全年的346宗、670宗及2647宗分別高出約2%、約26%及約28.5%，合計即涉4601宗成交，比去年全年的3663宗多出938宗或約26%。若總計三大物業辣稅總金額，今年首11個月合共錄約108.42億元稅款，比去年全年約92.2億元多17.5%。

DSD成交較去年全年增近三成

三大辣稅所涉金額（住宅物業）中，首11個月SSD稅收涉2.212億元，比去年全年約1.765億元多約25%；首11個月住宅DSD稅收為81.76億元，比去年全年的約62.69億元多約30%；但首11個月BSD稅收涉24.448億元，比去年全年27.785億元仍有12%的差距。值得一提，港府去年底取消非住宅物業DSD，若連同非住宅物業，去年辣稅總成交共涉16,372宗，金額則涉逾130億元。

上月三辣稅涉489宗增近四成

若單計今年11月，三大住宅辣稅成交宗數均上升，其中反映境外買家或公司客入市的BSD，11月錄117宗成交，按月升67%，所涉稅額2.106億元，較10月份4.033億元減近48%；上月SSD成交35宗，按月增25%，為今年5月後、即半年最多，涉2110萬元稅款，較10月的1070萬元高97%；住宅DSD成交有337宗（未計3宗非住宅物業），比10月份263宗多出28%，涉7.642億元稅款，按月則減少約8%。總計11月三大物業辣稅，合共有489宗成交，雖然按月多35.9%，但稅款則按月跌兩成至約9.96億元。

公司客付4700萬辣稅購凱旋門

事實上，豪宅市場不乏買家以公司名義付辣稅入市，資料顯示，九龍站凱旋門摩天閣中層A室四房戶，實用1955方呎，上月連兩車位以1.568億元易手，實呎80,205元，買家以公司名義入市，需付樓價30%辣稅，即涉4704萬元。

上述單位原業主早於2007年5550萬元連兩車位購入，帳面獲利逾1億元或1.8倍。