仲量聯行：物業市場調整完結 明年樓價升5%

內地調控料資金到港難重返疫情前

報告指今年首十個月平均每月住宅成交6374宗，較去年平均每月4990宗增長約28%，若趨勢持續，今年每月平均住宅成交宗數將創2013年以來新高。曾又指，未來一段時間香港仍會維持低息，繼續鼓勵買家入市，但市場同時憂慮美國加息，故住宅市場將平穩發展。市場憧憬通關後將有內地資金流入豪宅市場，認為在現時內地調控下，料資金流入未能回到疫情前水平。他續指，市場需「跟政策走」，北部都會區及鐵路沿線住宅可看高一線。中小型單位及豪宅樓價預期增幅相同下，曾預計明年中小型單位表現會較豪宅好，主因豪宅樓價已屆歷史新高，再向上突破動力有限。此外，在家工作成新常態下，報告預計豪宅租金明年最多會有5%升幅。