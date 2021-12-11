傳新地相關人士1620萬購干德道舊樓

原業主54年帳賺1620萬或405倍

資料顯示，樓齡約62年的西半山干德道12號峰景大廈，實用面積991方呎中層B室，上月以1620萬元售出，呎價約16,437元，買家以達安國際有限公司作登記，董事為鄭植威，過往曾經為新地進行收購，料今次收購亦為新地或相關人士。原業主於1967年以4萬元購入，其後進行內部轉讓，物業54年間帳面升值1620萬元或405倍。

恒地相關人士3080萬購堅尼地道舊樓

1960年入伙，樓齡約61年的中半山堅尼地道38號一個中層單位，連車位上月以3080萬元售出，以單位實用面積1138方呎計，實呎約2.7萬元，買家以迪奧有限公司作登記，董事為恒地公司顧問林高禹、亦為恒地副主席林高演的胞弟。上址原業主於1985年以88萬元購入，持貨36年，帳面獲利2992萬元或34倍。

另市場消息指，中環士丹利街80號全幢舊樓，面積約2400方呎，以約6380萬元售出，呎價約26,583元，據悉物業由南華油墨公司自用。該物業原業主早於1986年以130萬元購入，持貨35年，現帳面獲利6250萬元或逾48倍。