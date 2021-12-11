CCL高位反覆 按周跌0.31%

【明報專訊】反映二手耬價走勢的中原城市領先指數CCL，繼續在高位爭持，最新報187.75點，按周跌0.31%，近9周一直於186點至188點間窄幅爭持，其間累跌0.63%。連同其他七大指數，今周七跌一升，上周七升一跌，包括中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.54點，按周跌0.30%；CCL（中小型單位）報187.49點，按周跌0.36%；CCL（大型單位）報189.07點，按周跌0.06%。