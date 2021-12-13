英皇壽臣山豪宅擬明年推迎通關 楊政龍：剛性需求仍大 明年樓價穩中向上

明報記者 甘潔瑩

繼嘉里（0683）、資本策略（0497）等發展商，早前就旗下超級豪宅上載樓書後，今年主力銷售港島半山摩羅廟街半山捌號、屯門畔海的英皇，密鑼緊鼓部署於明年，推出與世茂集團許榮茂、明發集團等合作的壽臣山洋房項目。

即將踏入2022年之際，談及對來年樓市走勢有何展望時，楊政龍表示，近期推出的多個新盤均錄得不俗銷情、一手豪宅成交價更屢創新高，反映市場剛性需求仍然龐大，預計來年樓市將穩中向上。

提供15幢洋房 最大1.1萬呎

事實上，港島豪宅、特別是成交價動輒數億元的洋房向來有價有市，不乏本地富豪和「新香港人」追捧。

據了解，英皇旗下壽臣山項目由15幢洋房組成，實用面積約3700餘至1.1萬餘方呎，料是壽臣山同區近年面積最大的屋苑式洋房。

楊政龍透露，屋苑分兩排而建，上排6幢、下排9幢，現正進行屋苑優化工程，包括園林綠化、屋苑設施等，預計在中、港通關後正式登場，他續稱，集團打造超級豪宅時，相當着重住戶的觀感，期望能帶出獨特的生活品味體驗；同時亦注重物業與周邊環境、景觀的配合。

期望項目帶出生活品味體驗

舉例說，集團同系屯門澄麗路畔海，因擁有開揚海景而命名「畔海」，為讓住戶享受自然環境，特設大露台供住戶賞景，另在天台設泳池，以體現海天一色的感覺。同時，物業亦設特大落地玻璃窗戶，引景入室。此外，屋苑亦配備高科技硬件，如洋房每個車位均設有Tesla充電器。資料顯示，壽臣山新盤供應向來不多，區內近年最具指標性的洋房屋苑，為新地（0016）在2011年推出的SHOUSON PEAK，提供的洋房實用面積介乎2,713至4,271方呎，近期二手最高成交實呎高逾10萬元。

部署推西環 中環兩盤共涉126伙

除壽臣山豪宅外，楊政龍指，明年亦計劃推售西環爹核士街22號、中環奧卑利街28號兩個住宅，兩項目均主打中小型單位，前者提供57伙、主打開放式至兩房戶；奧卑利街項目提供69伙，以1房及2房戶為主。此外，英皇亦就灣仔全新商廈項目招租，楊表示，物業位於駱克道81號，已獲當局批發入伙紙，現正進行招租，總樓面面積約9.6萬方呎，傾向租予單一租戶，希望成為區內集飲食、零售、辦公室於一體的全新商廈。

[發展商專訪]