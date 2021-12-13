YOHO Town兩房838萬沽 創同類新高

上述單位原業主2018年以698萬元購入，持貨滿3年，帳面賺140萬元或20%。

另美聯首席助理聯席董事黃錦瀚稱，沙田第一城13座中層D室，實用853方呎3房套房間隔，原業主早前開價1150萬元放盤，新近以1116.8萬元成交，減價33.2萬元或約3%、實呎13,093元。

第一城三房一個月賣平14%

翻查資料，對上同類3房成交於上月促成，為5座中層D室，實用同為853方呎，以1296萬元易手、實呎15,193元，意味同類3房月內跌價約180萬元或14%。不過，原業主2013年以800萬元購入，帳面仍賺316.8萬元或40%。

此外，1997年被揭「歡場屠夫案」的沙田河畔花園兇案單位，市場有傳以298萬元易手，比同類市價低逾三成。

上述河畔花園D座實用269方呎2房戶，原業主2012年7月以150萬元購入，曾於2015年開價以255萬元在拍賣場推售，惟未售出，一直用作收租，現月租約8500元、呎租31.6元；早前開價308萬元放盤，減價10萬元或3.2%，以298萬元易手、實呎11,078元，帳面賺148萬元或近一倍。

傳河畔凶宅298萬沽 低市價三成

相對於同座較高層同類單位，去年底以445萬元成交，即上述成交價比起正常戶型市價低33%。上述單位在1997年曾發生命案，一名在夜場工作的女子在單位被殺，再被棄屍於城門河。

市區方面，中原副區域營業董事歐陽振邦指，荔枝角一號‧西九龍2座中層A室，實用973方呎4房戶，原業主最初開價1800萬元，終以1645萬元易手、實呎16,906元，即累減155萬元或約9%；原業主2017年以1398萬元購入，帳面賺247萬元或18%。

另中原地產指十大屋苑過去兩日錄11宗成交，較上周末跌15%；美聯物業表示，過去兩日十大屋苑錄14宗成交，與上周持平。