首11個月工廈買賣涉398億 按年升1.7倍

至於今年首11個月整體工廈買賣註冊量，共錄3512宗，比去年同期升93.6%，金額錄得398.4億元，按年飈升1.7倍。

另外，據美聯工商舖研究部資料顯示，反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數（MII），11月最新報384.7點，按月升0.9%，今年首11個月則累升6.3%，當中沙田、火炭及石門區今年首11個月累積升幅為11%，跑贏大市。

沙田工廈呎價今年累升11%贏大市

同時，美聯工商董事陳偉志表示，上月工廈呎價共有9區錄按月上升，其中按月升幅最高為葵涌，按月上升2.3%、最新報4114元；其次為沙田、火炭及石門，按月上升2.1%、最新報4531元，而綜合首11個月，該區累升11%，屬各區之冠。

另今年首11個月工廈買賣註冊錄3512宗，比去年同期升93.6%，其中上月報275宗，按月升1.5%；首11個月整體工廈買賣註冊金額共錄398.4億元，按年升1.7倍，上月則報25.9億元，按月跌3.7%。

上月買賣登記275宗 月升1.5%

陳偉志認為，港府正積極與內地商討爭取中港免檢疫通關，市場憧憬通關在即，工廈市場投資氣氛暢旺，同時不少用家對物流及貨倉的需求大增，作為自用及投資，其中新蒲崗東傲等已陸續推出，吸引投資者入市，展望待中港落實通關後，明年工廈買賣註冊宗數、金額料將穩定上升。