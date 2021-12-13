譽．港灣連續3月均呎企穩1.9萬

明報記者 容婌維

中原高級區域營業經理程仲雄表示，啟德未來供應以跑道區新盤為主，相距港鐵站較遠，而譽．港灣相距港鐵啟德站僅約15分鐘步程，加上周邊配套完善，料對屋苑二手交投有支持作用。程表示，譽．港灣本月至8日止暫未開齋，對上最近成交於上月錄得，位於6座中層G室，實用面積525方呎，2房間隔，成交價1100萬元，實呎20952元；原業主2018年4月以955萬元買入，持貨3年帳賺145萬元或約15%。程又指，由於市場觀望恒隆（0101）九龍灣皓日銷情，以及新地（0016）元朗站The YOHO Hub推售部署，屋苑二手交投轉趨淡靜。

YOHO Midtown 1房778萬破頂

元朗區二手樓價繼續受北部都會區發展概念刺激，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Midtown 1座極高層A室，實用面積392方呎，1房間隔，以778萬元沽出，創屋苑1房戶新高，實呎19847元；原業主2012年6月348萬元購入，持貨約9半年，帳面獲利430萬元或約1.2倍。屋苑上一個同類紀錄於今年6月創下，當時單位成交價為718萬元，即上述成交將YOHO Midtown 1房成交價紀錄推高60萬元或約8%。

將軍澳半新盤繼續受市場追捧，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城緻藍天1座高層RA室，實用面積806方呎，屬3房間隔，新近以1310萬元成交，創屋苑3房總價新高，實呎16253元； 原業主2015年4月807萬元買入，持貨6年，帳賺503萬元或約62%。

豐寓1房特色戶3年半實蝕15%

大型新發展區連錄破頂成交，惟其他地區半新盤則連錄蝕讓個案。市場消息指，葵涌單幢樓豐寓錄得首宗蝕讓成交，單位為一個實用322方呎的頂層特色一房戶，另連232方呎天台，最新成交價648萬元，實呎20124元；原業主最於2018年6月727.9萬元一手購入，持貨約3年半，現帳面蝕讓近80萬元，若連同使費在內，估計實蝕逾110萬元，蝕幅高達15%。另外，美聯分行業務董事周鍵喬表示，深水埗南昌一號錄本月首宗成交，位於低層B室，實用面積365方呎，2房間隔，以710萬元成交，實呎19452元。原業主2018年3月686.6萬元購入，帳面獲利23.4萬元或約3%，不過連使費約35萬元計，料實蝕近10萬元離場。

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