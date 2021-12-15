李國能妻3個月內連沽兩豪宅套現5238萬

上月1438萬沽承德山莊單位

資料顯示，上述單位為承德山莊2座高層D室，實用面積539方呎，2房間隔，連一個車位上月以1438萬元售出，實呎約26,679元。資料顯示，李國能妻及相關人士先於1994年以90萬元購入一個車位，於1997年再以約782萬元購入單位，共涉872萬元，現帳面獲利566萬元或65%。

事實上，早在今年8月，李國能妻子及相關人士，便以3800萬元售出曉峯閣1座高層A室連一個車位，單位實用面積1083方呎，3房間隔，實呎35,088元。李胡慕瑛等早於2011年以2480萬元購入，帳面獲利1320萬元或53%。

另資料顯示，東半山肇輝臺滿輝大廈頂層連天台單位，實用面積882方呎，2房間隔，上月以2128萬元連車位售出，實呎24,127元，原業主為郭炳燊，為新地（0016）郭氏三兄弟之堂兄弟，過往因多次收購舊樓而有「落釘天王」之稱，2004年以560萬元購入，帳面獲利1568萬元或2.8倍。