新地元朗YOHO王國共涉8200伙

【明報專訊】The YOHO Hub登場，意味新地投資長近30年打造的YOHO大都會版圖快將圓滿收場。現時YOHO系列涵蓋新元朗中心、YOHO Town、YOHO Midtown、Grand YOHO及即將登場的The YOHO Hub B期共5個屋苑，涉約8200伙；以及YOHO Mall I、YOHO Mall II及YOHO Mix（位於The YOHO Hub基座、興建中）共3個大型商場，總面積約100萬方呎。