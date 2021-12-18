青衣物流地招標 最高估值80億

【明報專訊】《行政長官2021年施政報告附篇》中公布，政府已就兩幅港口後勤用地完成可行性研究，並會由今年起以公開招標形式分階段出售該兩幅用地，其中一幅地皮位於青衣航運路的物流地，政府昨日推出招標，地皮可樓面逾200萬方呎，是繼機管局在2018年推出香港國際機場南貨運區的過路灣高端物流中心的發展及管理權後、再有逾百萬方呎的物流地皮。綜合市場人士估計，地皮估值約65億至80億元，每方呎樓面2900至3600元。