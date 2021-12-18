長實1881觀景台申建零售餐飲玻璃建築

據城規會文件顯示，擬建的「玻璃建築」設兩層，地面及一樓為零售或餐飲商舖，以全落地玻璃窗設計，讓用餐者可看到商場及室外裝飾，一樓大部分位置為戶外用餐區域，而頂層則為戶外部分，設有長椅供遊客賞景，亦會重新種植一棵大型細葉榕。另計劃中拆除的圓形觀景台將會騰出更多空間，以配合整個「1881商場」現存的設計主題。

去年4月申移除觀景台

長實指，是次申請旨在提升申請地點的歷史氛圍，嘗試提供公眾所嚮往的東西，包括帶出歷史中尖沙嘴海岸上的兩個綠色山丘，尤其是在九龍公園徑一帶，並希望回復前水警總部重現昔日的光彩。值得留意，發展商提交改劃文件中，並未有提及改劃前後的面積改變，整個項目仍維持12.6萬方呎。

資料顯示，城規會2005年11月批准上述歷史建築群，被活化為香港文化旅遊及購物消閒的地標式項目「1881」，透過翻新和保護工程，在「1881商場」現提供各種零售及餐飲設施、一所古蹟酒店、以及一個以古蹟為主題的展覽館。