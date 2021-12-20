周末一手沽185伙 按周升逾五成

另外，恒地啟德THE HENLEY III周末兩日共沽6伙，吸金逾3975萬元。最新售出3伙開放式戶，包括3B座21樓F室，實用229方呎，以611.61萬元沽，實呎26,708元。至於億京旗下已屆現樓的大埔白石角海日灣1期，昨日連沽2伙，套現逾2247萬元。其中Court B 2座2樓F室，實用面積788方呎，3房套間隔，以1119.6萬元售出，實呎14,208元。

帝御．星濤4房1622萬沽 項目新高

個別新盤錄高價成交。香港小輪（0050）和帝國集團合作發展，恒地（0012）負責銷售的屯門青山公路青山灣帝御．星濤，樓花期約3個月，昨錄高價成交。

據成交紀錄冊顯示，項目1座15樓01室，實用面積996方呎，4房間隔，成交價1621.84萬元，實呎16,284元，成交價創項目新高。

帝御．星濤對上紀錄為同座樓下的11樓01室，今年4月以1518.6萬元售出，實呎15,245元，新紀錄較舊紀錄高約6.8%。