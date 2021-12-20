金朝陽林紀新籲降強拍門檻 低至六成

林氏稱，過去20年平均每年有100幢已屆50年樓齡物業，物業老化較重建的速度快，「現時併購難度愈來愈高，10至20年前的舊樓，樓齡約50年以上只係3至4層高，但現時逾50年樓齡的物業，有部分已十多層高，單位伙數較多，加上部分業權分散或不清晰，增加收購難度。」他分析指，2000年起實施強制拍賣起，持有90%業權的業主可透過強拍重建，隨即為部分舊樓鬆綁作出重建；至2010年，因舊有制度已達樽頸位，故進一步放寬強拍門檻至80%；時至今天，再10年又到另一樽頸位，令政府有意放寬有關的需求。

建議政府因應社會轉變修訂強拍門檻

他分析，舊樓物業除了結構問題外，還有消防、衛生等設施未能達到現今的標準，不僅影響居住環境，甚至會增加其他方面如醫療系統的負擔，長遠而言，政府可考慮有條件地降低強拍門檻至75%、70%、甚至是60%，視乎物業質素及狀况。

銅鑼灣希雲大廈待批強拍

疫情下零售市道大不如前，過去主要集中收租業務的金朝陽近年亦加強舊樓收購業務。林稱集團早在2008年已就銅鑼灣禮頓道128至138號及希雲街2至30號希雲大廈進行收購，物業屬10層商住物業，共有125戶住宅及45個地舖，涉及業權問題不少，曾一度考慮放棄，及後捲土重來，終在2019年取得逾80%業權，隨即向土地審裁處申請強拍，成金朝陽歷來最大宗商住項目強拍申請，目前正進行法律程序，待土審批出項目強拍令。若順利獲批，計算規劃等前期工作，項目預計最快4年半至5年後可推出市場。上述項目地盤面積約1.31萬方呎，若重建作商業用途，以地積比15倍計，將來可建樓面約19.7萬方呎；若發展住宅項目，如以地積比9倍計，將來可建樓面約11.8萬方呎。林透露，除上述項目，集團今年亦完成其他項目的收購，包括葵涌華星街13至17號南華冷房工業大廈，集團已收購項目全數業權，正向城規會申請作活化工廈，預計可建樓面逾21萬方呎。另早年已統一業權的葵涌打磚坪街105至113號項目，將建新式工廈，可建樓面約19萬方呎。

明報記者 甘潔瑩

[發展商專訪]