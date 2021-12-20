十大屋苑周末9宗 7周新低

瓊峰園4房5480萬沽 3年連使費蝕百萬

個別屋苑錄明賺實蝕個案，北角半山老牌屋苑瓊峰園向來交投稀少，新錄一宗大額成交。中原地產分區營業經理李兆霖表示，瓊峰園C座中層2室，實用面積2379方呎，4房雙套間隔，望海景，以5480萬元易手，實呎23,035元。原業主2018年4月5290萬元買入，帳面獲利190萬元或4%。不過，連同使費計料實蝕100萬元或2%離場。

此外，世紀21奇豐西貢區營業董事廖振雄表示，清水灣傲瀧6座低層E室，實用面積894方呎，3房間隔，望內園景，單位在零議價下以1750萬元售出，實呎19,575元。原業主2018年6月1680萬元購入，逾3年半帳面升70萬元或約4%。不過，連使費計料實蝕約13萬元或不足1%。

傲瀧3房1750萬沽 3年半實蝕13萬

利嘉閣地產高級經理雷敏儀稱，堅尼地城怡峯中高層A室，實用818方呎，3房間隔，放盤4日，首日開放睇樓即以2168萬元成交，實呎26,504元，屬屋苑本月首宗二手成交。原業主2006年9月以748.8萬元購入，15年帳賺1419.2萬元或1.9倍。

綠悠軒3房965萬破頂

市場消息指，粉嶺綠悠軒7座中層D室，實用面積706方呎，3房間隔，早前開價985萬元，最新減價20萬元或2%，以965萬元成交，實呎13,669元，成交價創屋苑新高。原業主2012年465萬元購入，9年帳賺520萬元或1.1倍。