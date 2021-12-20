緹山擁港九靚景 花園特色戶私隱高

明報記者 陳寶恩

攝影 馮凱鍵

位處龍駒道9號的緹山，地勢高聳，前臨九龍半島開揚景觀。項目採低密度設計，全盤只提供45伙，包括26個分層住宅單位、14幢洋房及5座別墅。自2019年4月開售至今，緹山已累積售出約28伙，佔項目單位總數逾六成。

緹山提供的26伙分層單位，由兩座組成、位於屋苑後排，其中24個標準戶採一層兩伙設計，全屬3房3套間隔，實用面積1656至1760方呎；每座頂層各設一個連天台特色單位，實用面積3017方呎，連2111方呎天台。14幢洋房處屋苑前排，實用面積2846至2876方呎，後排則是面積最大、實用面積5128至7171方呎的別墅。

發展商早前推出緹山分層住宅的地下連花園特色戶招標，並開放現樓示範單位予傳媒參觀。其中第2座地下A室，實用面積1724方呎，入門即步入客飯大廳，採用橫廳設計，客廳闊8.5米，外連192方呎花園，被林木包圍，並以玻璃趟門作分隔，感覺清新自然。

低密度設計 3房3套間隔

全屋走淺色系典雅自然風格，客飯廳涇渭分明，飯廳放置八人啡色長形飯枱，仍有寬裕的活動空間，方便戶主宴客；上方附有特色吊燈作點綴。客廳放置淺灰梳化，牆身用上天藍色油漆，配上植物主題裝飾，富有度假風情。

單位共提供3間套房。其中主人套房位於客廳旁邊，長約6米，空間偌大，放置一張灰色雙人大牀後仍可做到三邊落牀。景觀則與客廳一樣，外望內園綠化景致，景色怡人。大牀上方附有水晶吊燈，另一邊牆身就置有高身金屬邊衣櫃，採用磨砂趟門，旁邊亦設灰色梳妝枱，方便住戶更衣梳妝。

另一間睡房同樣方正實用，設計以淡藍為主調。此外，設計師將其中一間睡房改為書房，書房放置深木色系的書桌，背靠窗戶，方便住戶日常辦公使用。而書房內的浴室，設有兩道門，其中一道門連接客廳，即可用作客廁或者套廁。

赴又一城車程只約10分鐘

至於廚房就位於客飯廳旁邊，以淡黃色為主調，附有木系廚櫃及廚房配套電器，大部分煮食家電用上德國品牌Miele，附有雙門雪櫃、焗爐及小型酒櫃，可謂一應俱全。廚房一隅就設計成工人套房，空間充裕，放置一張單人牀。

發展商表示，上述單位連裝修出售，裝修費用約120萬元，早前推出市場招標，連1個車位，招標指引價7488萬元，實呎43,434元。至於項目周邊配套方面，由於屋苑自成一隅，附近欠缺商場或民生店舖，如住戶要日常購物，需要駕車前往鄰近港鐵九龍塘站的又一城等地，車程約10分鐘。

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