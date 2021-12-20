PARKSIDE呎價逼2.1萬創屋苑紀錄

明報記者 陳寶恩

雖然近月將軍澳日出康城現新盤入伙潮，對區內租賃市場構成壓力，但將軍澳南再錄新高價二手成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，THE PARKSIDE 2A座中層B室，實用面積398方呎，1房間隔，以822萬元售出，實呎20,653元，呎價創屋苑新高。原業主2014年11月522.4萬元一手購入，持貨7年，帳面獲利300萬元或逾57%。同類成交今年4月錄得，2A座低層B室，面積間隔一樣，以780萬元易手，實呎19,598元，上述新成交較8個月前高5.4%。

邁瑞醫療創辦人逾3億購天匯複式

近年多家內房出現財務危機，個別由內房管理層持有的超級豪宅淪為銀主盤，甚至蝕讓收場，但同時亦有「新香港人」入市承接。曾由海航系或相關人士以逾4.33億元購入的西半山天匯45樓（又名68樓）A室複式單位，實用4664方呎，屬4套房設計，享維港海景。單位今年中淪為銀主盤後，上月由邁瑞醫療創辦人之一的徐航以約3.08億元購入，實呎66,038元，單位5年間貶值約1.2億元或三成。

李國能妻1438萬沽承德山莊2房

此外，同區承德山莊2座高層D室，實用面積539方呎，2房間隔，連一個車位上月以1438萬元售出，實呎26,679元。

資料顯示，單位由曾任終審法院首席法官的李國能，其妻子李胡慕瑛持有，於1994年起共斥872萬元分別購入車位及單位，現帳面獲利566萬元或65%。

傳河畔花園凶宅298萬沽 9年升近倍

事故單位亦獲承接，1997年被揭「歡場屠夫案」的沙田河畔花園凶宅，市場有傳以298萬元易手，比同類市價低逾三成。上述河畔花園D座實用269方呎2房戶，原業主2012年7月以150萬元購入，曾於2015年開價255萬元於拍賣場推售，惟未售出，一直用作收租，現月租約8500元、實用呎租31.6元；早前開價308萬元放盤，減價10萬元或3.2%，市傳以298萬元易手、實呎11,078元，帳面賺148萬元或近1倍，比起正常戶型市價低33%。

[二手放大鏡]