YOHO Hub收逾2500票 料聖誕翌日賣

陳續稱，The YOHO Hub接獲的認購登記中，約60%客源來自新界，主要為元朗、屯門、荃灣及天水圍等區；約25%來自九龍；約15%則來自港島。

事實上，The YOHO Hub推售前夕，新地同系天水圍Wetland Seasons Bay第2期錄得新成交，最新售出別墅RV 7的5至6樓A室，實用面積1141方呎，連平台330方呎及天台299方呎，4房1套間隔，昨日以1729.8萬元售出，實呎15,160元，買家選用45天成交期付款，為項目本月首宗一手成交。

會德豐今年賣樓創紀錄 售2100伙套逾331億

另踏入年底，會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團今年在港累售約2100伙住宅單位、套現逾331億元，創歷來新高紀錄。

會德豐旗下藍田KOKO HILLS，去年開售至今累售200伙、套現23.87億元，預計KOKO HILLS 短期可獲批入伙紙，部署於聖誕節後，開放現樓示範單位予公眾預約參觀。值得留意，KOKO HILLS發展項目街道正式命名為高嶺道；而項目料如期於明年9月交樓。

會德豐昨首度開放4間現樓單位予傳媒參觀，全數位處5座21樓，涵蓋1房至3房戶，一律為交樓標準示範單位；其中1房戶5座21樓C室，實用面積370方呎，主人套房設曲尺形落地大窗，可望山景；2房戶為同層D及E室，實用面積465至469方呎，2房間隔配開放式廚房；3房戶為同層A室，實用面積770方呎，屬3房1套連工作間套房間隔，配獨立「梗廚」，廚房外接工作平台。

KOKO HILLS 料短期獲批入伙紙

另外，長實（1113）元朗洪水橋#LYOS，自上月推出以來累沽290伙分層戶、連同售出16伙「層層叠趣」花園複式戶，暫時套現逾17億元。長實與四大代理合作送出「層層叠賞」予「層層叠趣」花園複式戶買家，各行設3份，總值約45.6萬元。