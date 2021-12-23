「旺角龍牀盤」雋薈首推折實2.4萬 高同區新盤一成 開放戶338萬入場

明報記者 陳寶恩

繼發展「屯門龍牀盤」菁雋後，益兆及俊和再合作發展的雋薈，樓花期長約27個月，提供120伙；是繼信置（0083）和市建局合作的山東街ONE SOHO、內房遠洋（3377）煙廠街千望之後，旺角今年第3個登場新盤。

旺角今年第3個新登場住宅盤

益兆控股副總裁林浩表示，雋薈首推的70伙，實用152至228方呎、全屬開放式間隔，提供180天即供，以及建築期付款，前者最高10%直減折扣，單位折實價338.8萬至595.7萬元，折實實呎21,881至26,956元，整批折實均呎24,179元。

雋薈是次入場單位是5樓D室，實用152方呎、向南望豉油街方向，折實價338.8萬元、折實實呎22,289元。林浩形容，雋薈開價為「都會生活價」，已考慮到項目本身位置及質素，整批價單定價計市值約3億元。

翻查資料，同區新盤ONE SOHO、千望，今年4月相繼開價，首批折實均呎分別21,538元、22,544元，意味是次雋薈開價高出12%和7%；二手方面，同區樓齡約5年的SKYPARK，近期二手成交呎價約2.03萬元，即雋薈首批價錢較同區二手價高約兩成。

至於近年九龍上車盤，最低入場費要數深水埗AVA 228 5樓D室，實用面積151方呎，2019年底推出，折實價288.3萬元。

建築期付款全數可做九成按保

至於雋薈建築期付款最高直減折扣6%，與即供相差4個百分點；單位建築期折實價353萬至622萬餘元，即樓價全部低於800萬元，意味將來均可承做最高九成按保。

俊和地產發展總經理陳健強表示，雋薈昨日起收票，視乎參觀情况，短期加推並落實推售日期。陳健強續指，雖然項目未有提供發展商按揭，但相信可在坊間銀行承造八成至九成按揭。

雋薈早前已開放3個示範單位，其中18樓A室連裝修經改動示範單位，採用日系設計，起居室以柔和淡黃色為主調，全屋最大亮點，是露台及工作平台位置變身為日式風呂，令人有置身日本溫泉酒店的感覺，因而成為市場熱話。

[香港地產]