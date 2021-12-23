YOHO Hub周日首輪賣325伙

新地副董事總經理雷霆表示，The YOHO Hub 自上周對外開放示範單位以來，市場反應熱烈，現敲定周日首輪推售推出325伙，入場單位為第1座6樓F室，實用325方呎1房戶，折實售685.16萬元，折實實呎2.1萬元。

折實均呎2.17萬加推109伙應市

新地代理總經理陳漢麟補充，The YOHO Hub加推價單第3號涉109伙，實用325至1036方呎、涵蓋1房至4房戶，折實均呎21,799元，主要為高層及景觀較優質單位，基本屬原價加推。

The YOHO Hub 先後推出3張價單共426伙；市場消息稱，項目暫收約2600票，以首輪售325伙計超額近7倍。

其他發展商積極為明年新盤銷售部署作準備。會德豐旗下啟德沐泰街10號第2期，命名為MONACO MARINE；會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE 提供559伙單位，主打2房、3房單位。

MONACO MARINE 最快下月推售

資料顯示，項目預計落成日期為2023年3月，即樓花期約15個月。黃光耀稱，最快明年1月推售MONACO MARINE ，料價錢將較項目第1期MONACO ONE高約一成。

昨日整體新盤成交雖然淡靜，但市場仍錄得大額豪宅成交、單日吸金近1億元；嘉里（0683）旗下已屆現樓、位處九龍半山龍駒道的緹山，新錄本月首錄成交，沽出第2座地下B室，實用1656方呎連222方呎花園特色戶、3房3套戶，以6460萬元連車位售出、實呎3.9萬元，買家採180天成交期及可提前入住。

另外，路勁（1098）已屆現樓錦田山水盈，售出29號洋房，實用2134方呎連105方呎平台和526方呎花園等、4房雙套間隔，成交價3395.84萬元、實呎1.59萬元，買家採1100天付款計劃、即3年成交期。

[香港地產]