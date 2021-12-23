柏傲莊I兩買家轉用建築期付款

據成交紀錄冊顯示，上述柏傲莊I 兩個單位的買家，最新更改為建築期付款；包括2B座17樓C室，實用523方呎2房間隔，去年10月選用建築期付款，以1027.5萬元購入單位、實呎19,646元；及後在今年10月改用420天付款，樓價改為1002.9萬元、實呎19,176元，最新再將成交再改為建築期付款。

公布個別混凝土強度不達標後首現

另2B座51樓B室，實用663方呎3房戶，去年底以建期付款涉1492.3萬元、實呎22,508元，同樣今年10月改為420天付款，樓價改為1466萬元、實呎22,112元，最新再改回建期付款。

至於未有發現建築質量不達標的柏傲莊II，亦有買家改用建築期付款。

關鍵日期明年9月 樓花期約9個月

資料顯示，柏傲莊I關鍵日期為2022年9月，即樓花期長約9個月。據新世界早前表示，柏傲莊I有數個單位受今次事件影響，物業須進行加固工程，亦已與個別受影響買家接洽，惟由於相關跟進工程較簡單，初步相信不會提供賠償。

[香港地產]