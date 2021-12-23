映灣園兩房718萬沽 兩個月賣平2%

沙田指標屋苑第一城本月交投亦回落。中原分區營業經理侯惠良稱，屋苑本月暫錄約13宗成交，對比上月同期錄約27宗跌五成；屋苑最新錄50座中層B室易手，屬實用284方呎2房間隔，以550萬元易手、實呎19,366元；原業主2018年以486萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利約64萬元或13%。

太古城兩房戶34年升值逾17倍

港島指標屋苑太古城本月迄今暫錄約14宗成交；美聯助理區域經理龔彥峰稱，太古城新錄海天花園景天閣中層H室易手，屬實用592方呎2房戶，鄰區用家睇樓後，半日內即決定以1180萬元購入、實呎19,932元。

原業主早於1987年以63萬元購入，持貨達34年，帳面獲利1117萬元，物業期內升值逾17倍。

新界西大型屋苑升幅跑贏大市

另一方面，施政報告提出打造北部都會區概念，加上新地（0016）元朗站The YOHO Hub將開售，料帶動區內市况。

中原研究部高級聯席董事黃良昇稱，新界西屋苑樓價升勢跑贏大市；今年12月，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報188.60點，較2003年1月36.89點累升4.1倍；而新界西CCL_Mass報173.41點，累升4.5倍，港島CCL Mass、新界東CCL Mass分別報192.56點、200.14點，均累升4.4倍，而九龍CCL Mass報182.61點，累升4.1倍。

[香港地產]