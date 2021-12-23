恒地土瓜灣獲批建27層商住樓 樓面38萬呎

鷹君何文田站1期發展微調

另原本由高銀金融主席潘蘇通持有、今年3月由鷹君（0041）接手的港鐵（0066）何文田站上蓋1期，向屋宇署就圖則作修訂，將原本5幢24至25層住宅大廈，以及2幢1層高會所，改為5幢劃一25層高的住宅大廈，另設2幢會所。同時，項目將設一條有蓋行人天橋，總樓面面積約74.3萬方呎。

此外，中信泰富於2019年12月以32億元、每方呎樓面地價2.48萬元投得的港島大坑道135號豪宅地皮，獲批建2幢20層高住宅大廈，涉總樓面約12.89萬方呎。

首10月私宅動工1.06萬伙 按年增六成

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，連續兩個月未有大型新盤動工，10月私宅動工量持續低迷。

據屋宇署資料顯示，今年10月只有土瓜灣炮仗街41至45號項目動工，涉74伙，但較9月的1伙大增73倍，惟實際上仍處於低位。另今年首10個月全港共有20個私宅項目動工，涉單位總數10,652伙，較去年同期6691伙，按年增加3961伙或59%，為3年同期最多。

[香港地產]