灣仔舊樓一籃子放售 叫價7.4億

梁續稱，項目地盤面積約3181方呎，地皮規劃為其他指定用途，發展限制較少，可重建為銀座式商廈或住宅。

位處莊士敦道 可重建為商廈或住宅

另外，火炭有工廈單位錄短炒獲利個案。美聯工商助理營業董事羅嘉偉表示，有關單位為坳背灣街38至40號華衛工貿中心，單位面積2037方呎，原業主在今年7月以600萬元購入、新近以792萬售出，呎價3888元，短短4個多個月獲利192萬元或32%。

另萊斯物業高級物業顧問趙偉德表示，九龍灣宏冠道6號鴻力工業中心一個面積2508方呎單位，新近以1150萬元易手、平均呎價4585元；原業主2017年以990萬元購入，持貨約4年，帳面獲利160萬元，物業期內升值16%。

[香港地產]