灣仔舊樓一籃子放售 叫價7.4億
文章日期：2021年12月23日
【明報專訊】市區土地供應不多，有業主趁機放售手頭物業；中原（工商舖）商舖部副區域營業董事梁美儀表示，獲業主委託出售灣仔莊士敦道188至192號地下3個舖位連閣樓，以及41個住宅單位，佔全幢約95%業權份數，涉總實用面積約21,560方呎，意向價約7.4億元，以現有樓面面積計，呎價約34,323元，將以現狀及連現有租約出售。
梁續稱，項目地盤面積約3181方呎，地皮規劃為其他指定用途，發展限制較少，可重建為銀座式商廈或住宅。
位處莊士敦道 可重建為商廈或住宅
另外，火炭有工廈單位錄短炒獲利個案。美聯工商助理營業董事羅嘉偉表示，有關單位為坳背灣街38至40號華衛工貿中心，單位面積2037方呎，原業主在今年7月以600萬元購入、新近以792萬售出，呎價3888元，短短4個多個月獲利192萬元或32%。
另萊斯物業高級物業顧問趙偉德表示，九龍灣宏冠道6號鴻力工業中心一個面積2508方呎單位，新近以1150萬元易手、平均呎價4585元；原業主2017年以990萬元購入，持貨約4年，帳面獲利160萬元，物業期內升值16%。
[香港地產]
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