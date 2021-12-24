上源富豪．山峯齊錄逾億洋房成交

YOHO Hub收逾3000票超額8倍

上源最新售出的35號屋，實用面積4860方呎連2855方呎花園等，成交價1.15億元、實呎23,663元，齊創項目交樓標準戶（非連裝修單位）的成交價及呎價新高。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，公司旗下項目年內累售315伙、套現逾43.6億元；其中上源年內售出21幢洋房，套現11.7億元，尚餘9幢洋房待售。

另百利保（0617）牽頭、已屆現樓的沙田九肚麗坪路富豪．山峯，亦透過招標售出11號洋房，成交價逾1.14億元、連雙車位售出、實呎3.55萬元，成交價屬項目第3高；該洋房實用面積3212方呎連1007方呎花園等，買家採用720日成交期及可提前入住。

信置明年部署推4新盤涉5000伙

至於本周日首輪發售325伙的新地（0016）元朗站The YOHO Hub收票情况理想，新地代理總經理陳漢麟表示，至昨日，項目累收逾3000個購樓意向登記，超購逾8倍；陳續稱，集團視乎首輪銷情，於次輪以招標形式推售4房雙套連儲物房戶。

信置（0083）集團聯席董事楊文表示，集團明年計劃推出4個新項目，包括中環卑利街ONE CENTRAL PLACE（121伙）、港鐵錦上路站上蓋項目（約2200伙）、將軍澳日出康城11期（約1880伙）、黃竹坑港島南岸第4期項目（約800伙），共涉約5000伙。

恆大．睿峰向代理發佣金

此外，早前陷入財困的恒大（3333），旗下長沙灣恆大．睿峰（THE VERTEX）由合伙股東鼎珮集團接手後，近日陸續與四大代理行進行支票移交儀式，發放超過1700萬元佣金，其中中原地產獲發放逾500萬元佣金佔最多、美聯獲發放逾480萬元。