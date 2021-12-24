萊坊：港島甲級寫字樓 明年租金可升一成

【明報專訊】新冠疫情持續緩和，據萊坊最新發表的《香港每月物業市場報告》顯示，市場對中環優質寫字樓的需求持續上升，空置率亦連續6個月下跌，跌至11月份的7.4%，預計明年港島甲級寫字樓租金可升5%至10%，特別是中環核心區可獲看高一線。