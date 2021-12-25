新入伙迷你戶呎租逼九龍站豪宅 AVA228及15 WESTERN STREET呎租均高見60元

明報記者 容婌維

位處大南街的AVA228近日陸續交樓，美聯首席高級營業經理黃永財表示，項目新近錄得首宗租賃成交，屬中層E單位、實用面積151方呎開放式戶型，以月租9000元租出，呎租約60元；據了解，業主2019年3月以312.6萬元一手購入單位，現享租金回報率3.45厘。

AVA228開放戶9000元獲承租 面積151呎

翻查九龍區私宅租賃成交數據，九龍站凱旋門近日的租賃成交，實呎租金成交價介乎52至61元，即與上述AVA228呎租相若、部分單位呎租甚至低於AVA228該宗租賃成交。

參考凱旋門最新租賃成交資料，屋苑一個低層A室，屬實用953方呎3房戶，以月租5萬元租出，呎租約52.5元。

凱旋門實呎租金52至61元不等

黃永財續稱，AVA228現有約30個單位放租，月租叫價介乎8500元至1.6萬元、預計租務回報約3.6至4厘；入場單位為低層E室，實用151方呎開放式戶，業主叫租8500元，呎租約56元；至於叫租最高單位為中層H室，屬實用249方呎1房戶，業主叫租1.6萬元，呎租64元。

資深投資者盧華旗下公司發展的AVA228，位於深水埗大南街228號，屬同系AVA系列一員，於2019年2月開售樓花，即尚餘約2個月即過辣稅3年禁售期，市場現時已有約11個單位放售。據了解，入場放售單位為中層E室，實用151方呎開放式戶，業主叫價360萬元、即每方呎叫價2.38萬元。

AVA228與同系列樓盤一樣，主打迷你戶，其中2樓D、E室，實用僅129方呎，屬開放式間隔連18方呎平台，兩伙單位均於2019年3月沽出，惟市場暫未見相關單位放租。

15 WESTERN STREET 呎租叫價見75元

至於萬科香港旗下西營盤15 WESTERN STREET亦首錄租賃成交。中原高級分行經理李志權稱，上述15 WESTERN STREET 中低層B室，實用340方呎1房間隔，以月租2萬元租出，呎租亦近60元；據了解，業主2020年初以636.3萬元一手購入，現享租金回報率近3.8厘。

李續稱，15 WESTERN STREET現約有27個單位放租，入場單位為低層C室，實用213方呎開放式戶型，業主叫租1.6萬元、即每方呎叫租達75元。