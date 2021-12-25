大型屋苑樓價指數跌至7個月低位
文章日期：2021年12月25日
【明報專訊】新冠變種病毒全球爆發，本港樓價持續回軟，具體反映11月29日至12月5日市况的中原城市領先指數CCL報186.09點，按周跌0.01點，為6周即約1個半月低位；同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報187.69點，按周跌0.48%，更是29周即逾7個月新低，跌穿早前10周於188點至190點窄幅爭持的水平。
若以單位分類計，CCL（中小型單位）最新報185.69點，同為29周新低，按周跌0.41%，跌穿早前10周於186點至188點窄幅爭持的水平。另外，CCL（大型單位）報188.13點，按周升2.10%，升幅31周即約7個半月最大，結束兩周連跌。
豪宅樓價按周升幅7個半月最勁
分區方面，九龍CCL Mass報178.95點，為30周即約7個半月新低，按周跌2%，跌幅45周即約11個月最大；港島CCL Mass報191.35點，按周跌0.63%，連跌兩周共1.14%。新界方面，新界兩區樓價早前齊跌兩周，本周齊升，新界西CCL Mass報174.32點，按周升0.52%；新界東CCL Mass報202.78點，按周升1.32%。
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