大型屋苑樓價指數跌至7個月低位

【明報專訊】新冠變種病毒全球爆發，本港樓價持續回軟，具體反映11月29日至12月5日市况的中原城市領先指數CCL報186.09點，按周跌0.01點，為6周即約1個半月低位；同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報187.69點，按周跌0.48%，更是29周即逾7個月新低，跌穿早前10周於188點至190點窄幅爭持的水平。