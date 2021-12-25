yoo Residence兩房 6年帳蝕三成

翻查資料，yoo Residence自2015年6月入伙至今累錄約15宗二手成交，當中14宗均為蝕讓、蝕幅約7.9%至35.2%；唯一帳賺個案亦僅錄5.2%賺幅，料原業主近乎平手離場。

御金．國峯3房1800萬沽

業主料蝕兩成

與此同時，市場消息稱，西九龍御金．國峯一個低層實用929方呎、3房套連儲物房單位，新近以1800萬元易手、實呎19,375元；原業主2018年6月以2180萬元買入，帳面蝕380萬元或約17%；若連同釐印費等雜項開支，原業主可能實蝕465萬元或21%離場。

荃灣城市廣場3房32年升值6倍

不過，亦有業主售出持貨多年單位，即使減價亦能大賺；中原高級區域營業經理黃超華表示，荃灣城市廣場B座「鳳凰樓層」單位，實用745方呎3房套間隔，向德華公園方向、景觀開揚，原業主累減90萬元或約7%後，以1210萬元售出、實呎16,242元。

黃續稱，上述成交價較部份銀行估價低約2%至3%，但因原業主早於1989年以約177萬元買入，持貨32年，因而提供較大議價空間；原業主帳面獲利約1033萬元，單位期內升值5.8倍。

大潭陽明山莊亦有長情業主沽貨，美聯高級區域營業董事方富義表示，陽明山莊7座中層47室，實用約1441方呎3房間隔，新近以約逾5188萬元成交、實呎36,002元；原業主1996年以1938萬購入，持貨逾25年，帳面賺3250萬或1.7倍。