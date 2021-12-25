大埔滘官地收8標書 發展商：內有村屋或影響出價

地政總署公布，大埔公路大埔滘段住宅官地昨日截標，累收8份標書。就記者現場所見，今次有份入標發展商以港資為主，包括老牌發展商漢國置業（0160）、遠展（0035）、華懋、建灝地產、佳明（1271）、信置（0083）等。

上述地皮佔地約15萬方呎，較為接近的同區大型屋苑包括鹿茵山莊；可建樓面約22.6萬方呎，業界估計，地皮估值約9.5億至18.1億元，每呎樓面地價約4200至8000餘元。

可建樓面22.6萬呎 每呎最高估值8000元

漢國置業房地產部董事李振彪表示，集團今次是獨資入標，計劃發展低密度住宅。對地皮內有其他建築物，他表示可考慮收購一併發展或把其剔出地盤範圍，惟會影響出價。

美聯測量師行董事林子彬表示，是次推出的大埔地皮為低密度豪宅用地，毗鄰去年10月由雅居樂（3383）陳氏家族陳思遠以4.51億元、每方呎樓面地價4,478元中標的大埔市地段第241號地皮。

此外，地政總署公布，推出淺水灣南灣道地皮於下周五（12月31日）開始招標，並於明年2月11日截標，地盤面積約21,173方呎，指定作私人住宅用途，總樓面約19,056方呎。綜合市場人士，項目估值約12.4億至15.2億元，每方呎樓面地價約6.5萬至8萬元。

另一方面，粵豐環保（1381）或相關人士持有的赤柱大潭道19號，新近向城規會申建7伙，項目佔地約9000方呎，計劃以1.4倍地積比重建，總樓面約1.26萬方呎，計劃發展1幢8層高（包括1層地庫）分層住宅，提供7個單位，平均每伙面積約1163方呎。