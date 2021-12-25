康泰旅行社3150萬沽觀塘廣場舖 35年賺11倍

資料顯示，康泰新沽出物業為觀塘開源道觀塘廣場1樓103號、104號舖、為康泰旅行社前自用舖，面積約654方呎，本月中以3150萬元售出，呎價約4.8萬元；康泰旅行社早於1986年以約250萬元購入物業，該公司近年已被海航集團收購，物業在35年間帳面升值2900萬元或11倍多。

今年沽3物業 料套現5680萬

除上述觀塘廣場舖位外，康泰旅行社亦先後售出紅磡馬頭圍道88號海青閣地下I 舖、元朗大馬路99至109號元朗貿易中心6樓1室，連同今次售出物業，料共套現約5680萬元。

另美聯集團（1200）及美聯工商舖（0459）宣布，調高全線後勤及文職員工的薪酬，平均加幅為3%。

中原美聯全線後勤員工平均加薪3%

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦宣布，2022年中原地產全線後勤可獲加薪3%，而在2021年，中原地產創下不少紀錄，料住宅部全年佣金可達48億元，現時中原地產分行470間，員工人數逾6700人，三者皆創下歷史新高。