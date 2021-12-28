上環土瓜灣「插旗」建精品式住宅

荷李活道項目最快2023年推出

眾所周知，荷李活道除了以售賣古董和文武廟聞名，而成為香港知名旅遊景點外，位置上亦鄰近中上環商業核心區，與蘇豪區、蘭桂坊、中半山自動電梯等均近在咫尺。林紅表示，荷李活道項目總樓面約2.5萬方呎，以開放式至2房設計為主，「目標客源除以中上環上班族、投資客外，相信亦可吸引城中『潮人』進駐。」

旭日街聯合報大廈正商討補地價

荷李活道項目屬於舊契，亦不需補地價，預計最快2023年推出。翻查資料，香港興業國際今年初以約3.67億元作價，購入上址一籃子舊樓，以可建樓面約2.5萬方呎計，每方呎樓面價逾1.4萬元。

至於土瓜灣旭日街聯合報大廈，同樣會打造為精品式住宅、主打中小型單位，提供約110伙單位；項目最大亮點，是多數單位估計均擁有開揚維多利亞港海景。林紅稱，由於需要與政府商談補地價事宜，之後再申請預售樓花同意書，相信要待2024年左右推出。資料顯示，香港興業國際去年底以約3.1億元作價，購入上述聯合報大廈，以現時可建樓面約5.2萬方呎計，折合每方呎樓面地價約6000元。

[發展商專訪]