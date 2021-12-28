YOHO Hub加推145伙 最快元旦日次輪銷售

新地副董事總經理雷霆表示，The YOHO Hub首輪銷售325伙，已售出264伙，佔可售單位逾8成，套現約30億元，其中一組大手客斥資逾3360萬元，購入項目4房及3房戶各1伙；成交呎價最高達2.45萬元。雷霆稱，有見向隅客眾多，項目原價加推新一批單位共145伙，最快今日公布銷售安排，擬明年初展開次輪銷售。

折實均呎21261元 1房折實699萬入場

新地代理總經理陳漢麟表示，是次加推的145伙單位，涵蓋1房至4房單位，並維持最高12%樓價直減折扣，折實價698.8萬至2275.41萬元，折實實呎18,882元至23,547元，折實均呎21,261元；比起本月中推出首張價單206伙、折實均呎19,899元，高出6.8%。以價單價計算，4號價單市值逾18億元。

當中，入場單位位於第1座6樓J室，實用面積326方呎，1房間隔，折實價698.8萬元，折實實呎21,435元。呎價最低單位則位於3座6樓D室，實用面積646方呎，3房套間隔，折實價1219.8萬元，折實實呎18,882元。

聖誕3日長假一手沽291伙按年升近5倍

聖誕節長假亦錄不少新盤貨尾成交，其中會德豐藍田KOKO HILLS，聖誕節（25日）沽出5伙，吸金6698萬元。九建（0034）將軍澳海茵莊園錄4宗成交，市場消息指，最新一宗來自2座16樓D9室，實用402方呎，2房間隔，成交價882.3萬元，實呎21,950元。恒地（0012）啟德THE HENLEY III 及港島半山CAINE HILL，分別沽出4伙及2伙。

綜合市場資訊，新盤市場過去聖誕3日長假累錄約291宗一手成交，比去年同期約50宗大增4.8倍。本月至昨日，一手成交宗數約825宗，比上月全月的1765宗，大跌逾五成，不過今年迄今，整體一手成交已錄約1.72萬宗，比去年全年約1.48萬宗增逾16%；距2019年全年約1.86萬宗成交的高位，僅相差約7%。