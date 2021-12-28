十大屋苑周末15宗創5周新高

年底前上車客見筍盤即搶先入市。美聯物業市務經理（銷售）李廣順表示，荃灣中心濟南樓高層E室，實用329方呎，2房間隔，原業主因移民而放盤，放盤僅3小時，即獲買家議價並以418萬元成交，實呎12,705元。

荃中移民盤2房418萬沽 低市價8%

翻查資料，屋苑太原樓高層D室，單位面積一樣，上月以456萬元沽，實呎13,860元，即新成交價比市價低約8%。原業主1997年3月以153.5萬元購入，25年間帳面獲利約264.5萬元或1.7倍。

有個別投資者減持沽貨。香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳南SAVANNAH 3B座中高層D室，實用487方呎、2房間隔，單位原業主今年7月起以1000萬元放盤，最新以930萬元易手，減價70萬元或7.5%，實呎19,097元。

上述單位原業主2016年6月共以1878.6萬元一手購入項目3B座D室3伙，即平均1伙購入價626.2萬元。