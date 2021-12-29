西九藝術大樓最高可分成20% 顏金施：管理局與中標財團將同坐一條船冀雙贏

明報記者 甘潔瑩

西九文化管理局在上月起，邀請發展商就藝術廣場大樓入標，顏金施透露，項目推出後反應不俗，已有不少發展商索取標書。此外，她亦披露藝術廣場大樓的招標條款，包括中標者在簽訂發展及營運協議後，要分兩期繳交固定租金，分別為第3個月及第15個月。

透露不少發展商索取標書

藝術廣場大樓由3幢物業組成，待項目2025年4月落成後，中標者將需支付保證租金或收入分成，以價高者為準，其中分成環節，首15年分成比例為租金收入10％，而從第16年起，分成比例調高至20%。可留意的是，中標財團會獲為期34年的發展權和營運權。

另顏金施表示，當簽訂發展及營運協議30日內，局方會與中標財團組成由6人組成的諮詢委員會（雙方委員人數相同），成員須為高級管理人員，而委員會主席由管理局委任。

她續稱，成立諮詢委員會目的，旨在就項目各方面作出商討溝通，包括設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理和維修等方面，局方亦會在基礎設施上提供支持，包括建造地基、綜合地庫、地下行車道路、停車場、區內園景等，未來亦會提供發展和營運上的支援。

合組諮詢委員會加強協作溝通

她強調，局方與中標財團「同坐一條船，希望建構優質項目以達至雙贏」。

過去兩年新冠疫情重創環球經濟，商用物業需求銳減，被問及為何在此刻推出西九大型商業項目，顏回應稱，早前中環海濱商業地皮招標反應理想，藝術廣場大樓位於九龍臨海地段，預料可吸引發展商入標。

財務安排方面，藝術廣場大樓將在判標後向中標者收取固定租金，當項目落成後，亦會收取保證租金或收入分成，加上藝術廣場餐飲租戶的租金收入，均有助穩定管理局收入來源。

現正招標的藝術廣場大樓，由3幢商業大樓組成，總樓面約70萬方呎，包括辦公室面積67.2萬方呎，另約2.69萬方呎零售、餐飲等樓面，建築高度為主水平基準上84至100米，明年2月11日截標。

[香港地產]