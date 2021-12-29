25盤周六元旦逾900伙搶灘

至於新地（0016）元朗站上蓋焦點大盤The YOHO Hub，過去聖誕長假期首輪銷售首批325伙，售出至少264伙，佔推售量逾八成後；新地代理總經理陳漢麟表示，項目快上載新銷售安排，明年初次輪銷售，並擬推出「至尊4房」大戶招標。市場預期，項目或於本周日（2022年1月2日）作次輪賣樓。

YOHO Hub料周日次輪賣樓

新地昨日再開放The YOHO Hub無改動示範單位，為1座18樓J室，屬實用面積326方呎1房戶。另新地同系屯門御海灣系列將於元旦日開售86伙。

此外，信置（0083）及會德豐等發展的西南九龍長沙灣維港滙II，同於元旦日開售125伙。

雋薈一周累收360票超額兩倍

益兆及俊和旗下的旺角雋薈，加推2號價單涉50伙，包括6伙連平台及6伙連天台特色戶：實用面積152至228方呎，價單定價390.4萬至729.4萬元、實呎25,212元至35,156元，維持10%最高折扣，折實351.36萬至656.46萬元，折實實呎22,691元至31,640元，整批折實均呎25,562元，比上周首推70伙折實均呎24,179元高近6%，預料反映樓層及貨種之分別。

是次入場單位是9樓D室，實用面積152方呎開放式戶，折實價351.36萬元，折實實呎23,116元。市場消息稱，項目自上周三（22日）起收票，7日累收約360票，以首兩張價單共120伙計超額2倍，預料最快今日上銷售安排、周日賣樓。

[香港地產]