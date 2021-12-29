藍澄灣兩房713萬沽 屋苑同類新高
文章日期：2021年12月29日
【明報專訊】踏近年底，個別二手單位錄高價成交。利嘉閣助理分區市務董事彭錦添表示，青衣藍澄灣5座極高層B室，實用面積485方呎兩房間隔、望海景，原業主減價7萬元或1%後，以713萬元沽出、實呎14,701元，成交價及呎價皆創屋苑同類新高；原業主2009年以約275萬元購入，帳面賺438萬元或1.6倍。
中原副區域營業經理王勤學指出，元朗在新盤效應帶動下，二手成交活躍，其中YOHO Town第1座高層C室，實用面積393方呎兩房間隔，議價後以739.8萬元沽出、實呎18,824元，呎價屬屋苑同類細兩房戶次高；原業主2017年以560萬元買入，帳面賺179.8萬元或32%。
YOHO Town兩房呎價見1.88萬
部分業主則急於套現減價沽貨。中原分行經理王春江表示，荃灣綠楊新邨F座低層4室，實用面積582方呎3房間隔，原業主減價80萬元或約一成後，以740萬元售出、實呎12,715元；原業主2016年以530萬元購入，帳面賺210萬元或約40%；王指出，原業主因需換樓、單位又屬低層戶，願意較平價賣樓。
他補充，近期屋苑3房戶成交價均逾800萬元，上述成交價貼近兩房單位價錢。
[香港地產]
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