藍澄灣兩房713萬沽 屋苑同類新高

中原副區域營業經理王勤學指出，元朗在新盤效應帶動下，二手成交活躍，其中YOHO Town第1座高層C室，實用面積393方呎兩房間隔，議價後以739.8萬元沽出、實呎18,824元，呎價屬屋苑同類細兩房戶次高；原業主2017年以560萬元買入，帳面賺179.8萬元或32%。

YOHO Town兩房呎價見1.88萬

部分業主則急於套現減價沽貨。中原分行經理王春江表示，荃灣綠楊新邨F座低層4室，實用面積582方呎3房間隔，原業主減價80萬元或約一成後，以740萬元售出、實呎12,715元；原業主2016年以530萬元購入，帳面賺210萬元或約40%；王指出，原業主因需換樓、單位又屬低層戶，願意較平價賣樓。

他補充，近期屋苑3房戶成交價均逾800萬元，上述成交價貼近兩房單位價錢。

[香港地產]