華懋13.7億奪大埔滘住宅地 樓面呎價6051元 較去年10月同區地價貴35%

明報記者 甘潔瑩

翻查資料，華懋對上一次投得官地，是今年5月聯同銅鑼灣大地主希慎（0014），以197.78億元中標的銅鑼灣加路連山路商業地皮，以最高可建樓面107.6萬方呎計，每方呎樓面價1.83萬元，較市場估值上限每方呎1.6萬元高約15%，華懋佔項目權益四成。

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團對香港未來充滿信心，會繼續找尋適合的發展項目，為香港營造智慧宜居城市。

擬建低密度洋房及分層戶

此外，華懋執行董事兼地產業務董事總經理區慶麟稱，地皮位處於大埔公路旁，位置上背山面海，適合作多元化發展，計劃興建低密度獨立屋及分層單位。

資料顯示，上述地皮位於大埔滘鹿茵山莊的西南面，毗鄰為去年10月雅居樂陳卓林家族成員、雅居樂副主席陳卓賢以4.5億元、每方呎樓面價4478元投得的另一幅大埔滘住宅地皮，意味是次華懋以每方呎樓面價6051元中標，區內地價一年多上漲35%。

根據賣地章程，中標發展商須負責興建，以及預留通道，給予地皮內的數幢村屋及私人地段使用。

須預留通道予地皮內私人村屋

是次售出的大埔滘段住宅官地，面積約15萬方呎，最高可樓面約22.6萬方呎，地皮在上周五截標，地政總署共收到8份標書，以港資為主，包括信置（0083）、嘉華（0173）、華懋、遠展（0035）、佳明（1271）、漢國置業（0160）及建灝地產。綜合市場資訊，截標前地皮市場估值約9.5億至18.1億元，每呎樓面地價約4200至8000元。

料將來每方呎售價1.6萬至1.8萬

中原地產測量師執行董事張競達稱，地皮規模不大，投資金額不算高，雖然地皮內有其他私人土地或會影響發展，但仍不減發展商興趣，反映市况向好，發展商均積極投地。

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明預計，項目將發展低密度中型單位為主，估計每方呎售價介乎1.6萬至1.8萬元。