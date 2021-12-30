「舖王」家族2.9億沽大角嘴工廈物業 10年賺四成

今次博富臨置業購入之中華漆廠大廈1至9樓連平台，總實用面積55,258方呎、實呎5212元，除1樓外，其餘部分將以月租56萬元租予賣方，租約期兩年。資料顯示，鄧氏家族2011年以約2.06億元購入上述物業，帳面賺8200萬元或近四成。另在2019年11月，鄧氏家族曾就有關物業向土地審裁處申請強拍，當時估值逾3.3億元。

傅老榕家族成員收購嘉林邊道舊樓

此外，市區舊樓續獲不同財團收購，九龍城嘉林邊道20號及20A號，早前獲隆泉投資有限公司（New Island Investments Limited）以2.244億元收購，公司董事包括已故賭王傅老榕家族成員傅厚澤等。

上述嘉林邊道舊樓，由10個單位組成，實用同為1053方呎，每戶成交價約2200萬至2420萬元；若以總實用面積10,530方呎計，平均實呎約2.13萬元。