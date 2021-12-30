劉鳴煒等8500萬沽帝景園賺2.4倍

另外，海域集團創辦人葉劍波兒子葉域等相關人士持有的跑馬地禮頓山相連戶，以約1.69億元易手。

代理消息表示，帝景園1座中層B室，實用1794方呎3房間隔，連車位以約8500萬元售出，實呎約47,380元；資料顯示，物業2004年由海外註冊公司以2440萬元購入，據悉當年為華置前主席、「大劉」劉鑾雄等人所購，目前由劉鳴煒或相關人士持有，持貨17年帳面賺6060萬元或2.4倍。若連同今年9月以約7300萬元售出帝景園另一單位，劉氏3個多月內套現約1.58億元。

另資料顯示，商人葉劍波兒子葉域等相關人士持有的跑馬地禮頓山相連戶、連車位，本月初以1.69億元售出；上述禮頓山第7座極高層相連戶，總實用面積2921方呎，實呎57,857元。單位由葉劍波等於2003年以合共3128萬元購入，新成交價較18年前升值1.37億元或4.4倍。

黃埔本月暫14宗成交 比上月增1倍

大型屋苑方面，中原分行經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園本月至今暫錄約14宗成交，比上月全月6宗增逾1倍，當中第2期10座中層G室，實用389方呎2房間隔、望內園景，新近以720萬元易手、實呎18,509元；原業主1994年以205萬元買入，帳面賺515萬元或2.5倍。

市場近日聚焦元朗新盤銷售之際，沙田第一城12月迄今累錄23宗成交，按月回落約26%。中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城新錄得10座連天台特色戶易手，實用451方呎3房戶，成交價860萬元，實呎19,069元；原業主2016年以608萬元購入，帳面賺252萬元或約41%。