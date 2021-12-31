利嘉閣追恒大3550萬佣金

利嘉閣表示，已就上述欠款入稟追討，將採取進一步法律行動，不排除向恆大‧珺瓏灣發展商申請清盤。另外，為保障客戶權益，及拒絕接受早前恆大‧珺瓏灣發展商提出的不平等合作條款，利嘉閣地產決定即時停止接受恆大‧珺瓏灣的銷售及市場推廣委託。

翻查恆大．珺瓏灣發展項目於周三（29日）最新修訂之價單，恒大物業代理委任之地產代理已由原來包括中原、利嘉閣、世紀21等合共14間代理，大減至只剩下美聯物業及香港置業兩間地產代理行。

另市傳恒大早前向代理提出，就恆大‧珺瓏灣「賣一間、找兩間」的方案，承諾若地產代理再為發展商賣到一伙新單位，發展商可於2至3天內自行選擇支付其中兩伙早前售出單位而未付之佣金；對於新成交單位，發展商指將於買家簽訂正式買賣合約後即支付1%佣金，單位成交後1個月內再支付相關佣金餘額。

[香港地產]