英皇6.88億沽筲箕灣南安街舊樓 賺逾2億

據英皇國際公告指，買家為「信裕行有限公司」，由本港老牌家族成員姚帥麟持有。翻查資料，上述舊樓項目預計可重建總樓面逾2.5萬方呎；其中南安街67至71號、樓齡約57年的仲齊大廈，由英皇於今年7月以底價1.95億元成功統一業權。

今年7月1.95億元統一業權

英皇國際執行董事張炳強稱，上述項目為住宅甲類地盤，集團早年已展開收購，並於今年中統一業權，現售價比帳面值高逾30%出售，是一個良好時機，並符合集團及股東整體利益，出售項目所得款項將作集團未來業務發展及一般營運資金。是次出售地盤前，英皇國際曾計劃將項目打造為一個提供約168伙、主打中小型單位的精品式住宅。

另外，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，最新以「賣殼」形式，沽出新蒲崗爵祿街裕富大廈地下6號舖，面積約780方呎，現租客為茶餐廳，月租約5.5萬元，現時以2180萬元易手、折合呎價約2.8萬元。

盛滙2180萬沽爵祿街舖 1年炒貴25%

盛滙商舖基金於去年12月以1750萬元購入舖位，持貨約1年，現帳面賺430萬元或25%；以現時成交價計，租金回報率約3厘。李根興續稱，新買家為一名住宅投資者，因睇好東九龍和啟德一帶的長遠發展前景，因而購入鄰近啟德的新蒲崗地舖。

[香港地產]