外國回流客1.69萬租翰林峰開放式戶
文章日期：2021年12月31日
【明報專訊】有業主趕移民賣樓，亦有外國回流客來港租住物業。香港置業高級營業經理譚浩智表示，西環翰林峰本月暫錄得兩宗租務成交，其中5座高層E室，實用面積224方呎，屬開放式間隔，向正南望樓景，由於單位樓齡新，加上鄰近港鐵站，吸引一名外國回流律師承租。業主以1.7萬元放租1個月即吸引新租客洽詢，議價後「象徵式」減價100元，以1.69萬元租出，實用呎租約75.4元。
業主2018年7月以約705.9萬元購入，租金回報約2.9厘。
此外，美聯分行首席高級營業經理王俊安表示，天后柏傲山3座中層D室，實用面積596方呎，1房連儲物室間隔，以市價月租3萬元成交，實用呎租50元。業主於2014年11月以約1669.2萬元購入物業，租金回報近2.2厘。
敦皓3房8.8萬租出 持貨5年回報不足2厘
大額租賃方面，中原豪宅分區營業經理盧宏基表示，西半山敦皓新錄中層B室租賃成交，實用面積1304方呎，3房套間隔，望開揚山景。業主以8.8萬元將單位租出，實用呎租67.5元。業主於2016年以6262萬元買入單位，持貨5年，租金回報約1.7厘。
[香港地產]
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