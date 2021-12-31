外國回流客1.69萬租翰林峰開放式戶

【明報專訊】有業主趕移民賣樓，亦有外國回流客來港租住物業。香港置業高級營業經理譚浩智表示，西環翰林峰本月暫錄得兩宗租務成交，其中5座高層E室，實用面積224方呎，屬開放式間隔，向正南望樓景，由於單位樓齡新，加上鄰近港鐵站，吸引一名外國回流律師承租。業主以1.7萬元放租1個月即吸引新租客洽詢，議價後「象徵式」減價100元，以1.69萬元租出，實用呎租約75.4元。