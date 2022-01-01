柏傲莊III大除夕連錄4宗取消交易
文章日期：2022年1月1日
【明報專訊】2021年新盤市况暢旺，全年約錄1.72萬宗一手成交，不過，個別新盤卻錄大批取消交易個案。新世界（0017）旗下大圍站上蓋柏傲莊III，是去年新盤重頭戲，去年中多輪銷售，累售845伙。不過去年7月，發展商公布項目建築不達標而決定拆卸重建，不少項目買家選擇取消交易離場，昨日大除夕再錄4宗買家取消交易個案；全年計項目累錄131宗同類個案，佔成交量845宗15.5%，而涉及總成交金額逾20.9億元。
去年131宗取消交易 涉近21億
一手成交紀錄冊顯示，項目昨錄4宗取消交易，其中1A座8樓A室，實用面積991方呎，4房套房間隔，去年6月以2141.1萬元成交，實呎21,605元，買家選用建築期付款，最新顯示交易於大除夕（12月31日）終止。另外3宗取消交易分別為1房及3房間隔，成交價769.2萬至1909.7萬元，實呎23,461元至26,616元，同樣選用建築期付款。根據發展商早前表示，有關取消交易的買家，可獲退回訂金及利息賠償。
據本報統計，柏傲莊III已累錄131宗取消交易，成交價介乎760.4萬至3704.78萬元，實呎18,786元至30,618元。
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