柏傲莊III大除夕連錄4宗取消交易

去年131宗取消交易 涉近21億

一手成交紀錄冊顯示，項目昨錄4宗取消交易，其中1A座8樓A室，實用面積991方呎，4房套房間隔，去年6月以2141.1萬元成交，實呎21,605元，買家選用建築期付款，最新顯示交易於大除夕（12月31日）終止。另外3宗取消交易分別為1房及3房間隔，成交價769.2萬至1909.7萬元，實呎23,461元至26,616元，同樣選用建築期付款。根據發展商早前表示，有關取消交易的買家，可獲退回訂金及利息賠償。

據本報統計，柏傲莊III已累錄131宗取消交易，成交價介乎760.4萬至3704.78萬元，實呎18,786元至30,618元。