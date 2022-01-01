利市封店40萬短租羅素街舖 低高峰期八成

上述商舖曾由著名眼鏡品牌溥儀眼鏡在2013年以月租200萬元租用，2016年續租時，月租已從高位下調約35%至130萬元，呎租907元。該商戶2018年再以130萬元續租，並在去年租約期滿後遷出。溥儀眼鏡遷出後，業主一直以月租50萬元招租，但未獲承租，期間業主曾短租予口罩店，月租約8萬至逾10萬元不等。

兆安李太持富明街數個舖位招租

何氏透露，李太於銅鑼灣富明街持有多個舖位亦正招租，並接受短租，租期最少3個月，包括富明街2至6號地下L號舖，面積約500方呎，月租叫價約7萬元，呎租140元；另富明街2至6號地下G及H號相連舖，面積共約1400方呎，月租叫價共約34萬元，呎租約243元，業主接受相連舖分開作獨立一個舖位出租，月租由約16萬元起。

迷你倉創辦人

5億購波叔筲箕灣工廈

此外，「舖王」鄧成波家族有的筲箕灣阿公岩村道8號精雅印刷集團大廈，資料顯示，上月中以5億元易手，以重建後可建面積約16.8萬方呎計，每方呎樓面地價約3000元。買家為STRG PROPCO C LIMITED，其中一名註冊董事為儲存易迷你倉的創辦人陳啟豪。鄧氏家族2018年以5.8億元購入，帳面蝕約8000萬元或14%。