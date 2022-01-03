緹外逾萬呎大宅 勢成焦點豪宅

另外，嘉華國際（0173）九龍嘉林邊道嘉琳，提供5幢洋房式單位，實用4171至4578方呎，各幢均連231方呎庭院和959方呎天台。發展商早前稱，項目已接受預約參觀，料短期內招標推出。

華第第1期上載樓書 蓄勢待發

港島方面，由英皇國際（0163）、世茂許榮茂及明發集團（0846）合作的南區壽臣山道洋房項目，提供15伙，實用面積約3700至約1.1萬方呎，最大的1.1萬方呎洋房，料為近年壽臣山同區的屋苑式洋房最大，預計今年內推售。

此外，前地產代理監管局主席陳韻雲或有關人士持有的山頂TWENTY PEAK ROAD BY V，位於山頂道20號，設有4幢洋房，實用3722至4740方呎，另連1472至2259方呎花園、642至1085方呎平台等，市場料短期內招標。

新界方面，資本策略（0497）旗下、位於粉嶺粉錦公路333號的洋房項目華第第1期，更已上載樓書，提供5座洋房，實用5809至6940方呎，各連878至1563方呎平台，及2348至5320方呎花園，每座洋房各連兩個車位，料今年開放現樓示範洋房和招標。