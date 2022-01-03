十大屋苑周末交投 跌至12周新低

都會駅今年開齋 3房1060萬沽

中原地產統計，十大屋苑首個周末僅錄得2宗成交，按周大跌86.7%，跌至12周新低，當中8個屋苑包括鰂魚涌太古城、康怡花園、荔枝角美孚新邨、觀塘麗港城、紅磡黃埔花園、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園均「捧蛋」。美聯分行統計，十大屋苑過去周末共錄約6宗成交，較對上聖誕節周末15宗下跌六成，為近12周低位。另市場消息稱，沙田第一城42座高層兩房戶，曾有住戶被發現在單位內身亡，上月底以440萬元售出，低市價約兩成，單位實用284方呎，實呎15,493元。

傲瀧3房易手 4年帳面蝕4%

雖然十大屋苑交投淡靜，但將軍澳二手仍錄成交。利嘉閣地產區域經理蔡庭勇表示，將軍澳調景嶺站上蓋都會駅錄今年「開齋」成交，位於10座中層F室，實用731方呎，3房1套連儲物室間隔，望開揚山景，以1060萬元沽出，實呎14,500元。原業主2012年11月以670萬元買入，帳面獲利390萬元或58%。

另外，部分屋苑錄二手蝕讓成交。利嘉閣地產高級聯席董事歐柏倫表示，貴為「明星盤」的西貢傲瀧，實用1016方呎的17座高層D室，3房套連工人套間隔，獲外籍客以1660萬元承接，實呎16,339元。原業主持貨4年多帳面蝕約75萬元或約4%。