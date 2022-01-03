藍澄灣較青衣站屋苑折讓近三成

彭錦添表示，藍澄灣12月累計錄約5宗二手成交，包括5座極高層B室，實用面積約485方呎，2房間隔、外望海景；他續指，單位於12月中下旬放盤，原叫價720萬元，經議價後減價7萬元或1%後，以713萬元沽出，實呎14701元，成交價、呎價皆創屋苑同類戶型新高。

據了解，上述單位原業主於2009年7月，以約275萬元購入單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利438萬元，物業升值約1.6倍。

海景2房713萬沽 呎售1.47萬同類新高

事實上，部分業主急於沽貨套現；荃灣老牌屋苑綠楊新邨，有業主以接近屋苑2房價，沽出手持的3房單位。

中原地產分行經理王春江表示，綠楊新邨F座低層4室，實用面積582方呎，3房間隔，叫價820萬元，早前議價後減價80萬元或約一成，以740萬元易手，實呎12715元。

據了解，原業主2016年5月以530萬元購入單位，持貨5年，帳面獲利210萬元或約40%。王指出，上址原業主因急需換樓、單位又屬低層戶，故願意以低價沽出。

他補充，近期屋苑3房單位成交價均超過800萬元，上述成交價貼近2房單位價錢。換言之，上述成交低市價約7.5%。

綠楊低層3房740萬易手 略低市價

資助房屋方面，白居二市場亦錄得低市價成交。美聯物業聯席區域經理周永業表示，筲箕灣居屋愛蝶灣6座中層H室，實用面積592方呎，3房間隔，原業主在居二市場開價710萬元，議價後以658萬元未補價成交，減價52萬元或7.3%，折合實呎11115元。

翻查資料，屋苑2021年8月錄得一宗同面積的3房中層單位成交，當時成交價713萬元（未補地價），實呎12044元，意味新成交較之低約7.7%。不過，上述原業主早於2000年7月以151.3萬元未補價購入，21年轉售帳面獲利約506.7萬元，物業升值約3.3倍。

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